Порошенко прокоментував ціни на газ

Верховна Рада має найближчим часом внести зміни до Державного бюджету і збільшити обсяг коштів на субсидії. Про це п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів в інтерв’ю Полтавському телебаченню, повідомляє Обозреватель.

"Ціна на енергоносії зростає, і єдиний механізм, який може захистити громадян – це надання субсидій" , – наголошує Порошенко.

Порошенко про ціни на газ: Рада повинна негайно збільшити фінансування на субсидії

"Зелена влада" обіцяла, як прийде до влади, вдвічі знизити тарифи. Днями на біржі була досягнута ціна 22 тисячі гривень за тисячу кубів" , – констатує Порошенко.

"В першу чергу ми маємо захистити найменш захищені верстви населення. Через який механізм? Через механізм субсидій. Коли ми його запровадили? Тоді, коли в 2015-му році ми зістрибнули з газової голки і перенаправили кошти з кишень олігархів, які отримували їх через НАК "Нафтогаз", безпосередньо через монетизацію пільг, безпосередньо в кишеню тих, хто платить. З одного боку ти стимулював скорочення споживання, з іншого боку гроші залишалися в людей" , – нагадав п’ятий Президент.