Формула-1: Гран-прі Італії завершився сенсацією

Пілот McLaren Даніель Ріккардо став сенсаційним переможцем 14-го етапу чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1. Гран-прі Італії відбувся на легендарній трасі в Монці, повідомляє Обозреватель.

Лідер Red Bull Макс Ферстаппен програв старт Ландо Норрісу, проте швидко повернув собі лідерство.

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон відставав від нідерландця на кілька позицій, але на 30-му колі на руку британському гонщику зіграли механіки конкурентів.

Ріккардо виграв гонку

Ферстаппена дуже довго тримали на піт-стопі через проблеми з колесом і він вийшов на трасу врівень з Гемілтоном. У першому ж повороті обидва спортсмени не захотіли поступатися, влаштувавши епічно зіткнення

пілот Ferrari

В результаті McLaren зробив сенсаційний дубль. Останній раз команда вигравала на Гран-прі Бразилії-2012.

Наступний етап відбудеться 26 вересня в російському Сочі.