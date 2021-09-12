Ресторани зобов'язані дотримуватися норм шуму: суми штрафів
Бізнес під час використання орендованого або власного приміщення зобов'язаний дотримуватися допустимі норми шуму в денний і нічний час: 40 децибел і 30 децибел відповідно. В іншому випадку компанії загрожують позапланові перевірки держорганів або навіть суд, повідомляє UBR.
Про це пише Poster.
В першу чергу це стосується закладів ресторанного господарства, які нерідко працюють до пізньої ночі (ресторани, караоке, бари і т.д.). У разі порушення допустимих норм шуму мешканці будинку мають право викликати поліцію або писати скарги в Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) та Госпотребслужбу.
За умови виявлення порушень представники двох останніх зобов'язані виписати власнику бізнесу припис про усунення. Однак, якщо заклад ігнорує попередження, інспектори повинні подати в суд.
У той же час юристи радять підприємцям наступне:
- прописувати в договорі оренди обов'язок встановлювати шумоізоляцію;
- використовувати амортизуючі пристрої, що генерують шум.
За порушення допустимих норм шуму передбачені такі штрафи:
- для ФОП - від 85 до 255 грн, повторне порушення - від 255 до 510 грн і конфіскація обладнання, що викликає шум.
- для юросіб - від 255 до 510 грн, повторне - від 850 до 2550 грн і конфіскація обладнання.