У Тіхановском прокоментували навчання "Захід-2021"

Багатьом білоруським військовим, які беруть участь в спільних з Росією навчаннях "Захід-2021", не подобається їх антизахідна і антиукраїнська спрямованість, повідомляє Україна 24.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі розповів радник лідера білоруської опозиції Світлани Тіхановском Франтішек Вячорка.

"Все легенди навчань, і" Захід-2009 ", 2011, 2013, 2015 року, - були антизахідними. Я сам брав участь в навчаннях" Захід-2009 "на кордоні з Україною. Нам тоді під час навчань повторювали, що ось завтра Україна на нас нападе, вона працює з НАТО, літаки будуть бомбити Білорусь. Так як я сидів за планшетом в контрольному штабі, я повинен був підігравати цим сценарієм. Звичайно, це зроблено спеціально, щоб залякати Захід, щоб показати, що Росія буде використовувати свою військову міць проти країн НАТО і України. Але я думаю, що багатьом з білоруських офіцерів і генералів, які беруть участь в навчаннях, не дуже подобається цей контекст, і багатьом з тих, хто керує білоруським військом, військова доктрина, що пропагується Лукашенко - що єдиний союзник Білорусі це Росія , без Росії ми нічого не зможемо зробити, - чужа", - заявив він.

Коментуючи домовленості про постачання в Білорусь російського озброєння, Вячорка зазначив:

"Не думаю, що Лукашенко зараз в такому стані, щоб щось купувати. Швидше за все, він домовився купувати на 1 млрд доларів, які потім буде просити у самого Путіна, і буде приїжджати в Москву знову і знову, говорити, що" ми з вами домовилися, дайте нам гроші, щоб купити комплекси с-400".

Білоруський опозиціонер додав, що Лукашенко перебуває в "режимі виживання".

"Він не зміг нормалізувати ситуацію, половина міністерств нормально не працює, працюють тільки силовики. Це демонстрація сили, якої немає, він хоче показати, що з протестуючими все вирішили, революція закінчилася, будемо будувати систему оборони. Також він не може залишити російські війська, він їх боїться. Перше, що зробить Росія, - прийде і прибере його", - сказав Вячорка.

Раніше позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російсько-білоруські навчання "Захід-2021" не несуть суттєвої загрози для України.