В Ужгороді запустили перший патруль на електросамокатах

В Ужгороді запустили перший в України поліцейський патруль на електросамокатах, повідомляє УНИАН.

Цими вихідними поліцейські вирушили на своє перше патрулювання на цьому виді транспорту, повідомляє поліція Закарпатської області.

У поліції зазначили, що такі патрулювання здійснюватимуться лише в світлу пору доби, а самі поліцейські будуть у повному спорядженні.

facebook.com/zakpolice

"Завдання патрульних перш за все превентивне, адже вони пояснюватимуть, як правильно потрібно поводитися на такому виді транспорту. Окрім того, інспектори зможуть оперативніше реагувати на виклики" , - йдеться в повідомленні.

Як повідомила Суспільному речниця патрульної поліції Закарпаття Ірина Мандрик, правоохоронці отримали два електросамокати.

Зазначається, що транспортні засоби, які були стилізовані для місцевої поліції, надала приватна компанія, яка й буде їх обслуговувати. Вартість двох таких самокатів становить 48 тисяч гривень.

фото varosh.com.ua

Правила їзди електросамокатів

До Верховної Ради внесли два законопроекти, які встановлюють правила руху для водіїв електросамокатів та іншого мобільного електротранспорту (сігвеїв, гіроскутерів і моноколес).

Зокрема, пропонується заборонити керувати електросамокатом людям молодше 16 років. Також цей транспорт матиме право їздити спеціальними велодоріжками, а якщо їх немає - по краю проїжджої частини дороги, вулиці або узбіччя.

Також пропонується запровадити штрафи за порушення правил дорожнього руху для велосипедистів, пішоходів, водіїв гужового транспорту, а також водіїв електросамокатів, сігвеїв, гіроскутерів і моноколес.