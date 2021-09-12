Пенсії індексують всім пенсіонерам - Шмигаль

Відновленням справедливості назвав глава уряду індексацію пенсій всім категоріям пенсіонерів щороку з 1 березня, повідомляє Кореспондент.

В Україні індексація пенсій буде проводитися щорічно 1 березня для всіх категорій пенсіонерів. Уряд також розпочало роботу над запровадженням накопичувальної пенсійної системи. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На цьому тижні Верховна Рада підтримала урядовий законопроект, який виправив недоліки пенсійної реформи 2017 року, коли військові або вчені були виключені з механізму індексації. Ми відновили справедливість", - написав прем'єр у Facebook.

Він додав, що в законі буде вказана точна дата індексації - 1 березня.