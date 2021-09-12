SpaceX виведе на орбіту нову групу супутників Starlink
Компанія SpaceX, що належить підприємцю Ілону Маску, готується до наступного запуску ракети Falcon 9. Вже завтра на орбіту виведуть ще 51 супутник мережі Starlink, повідомляє РБК-Украина.
Про це пише прес-служба Twitter-акаунту SpaceX.
Відзначимо, що це буде 31 запуск ракети в рамках будування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.
"SpaceX планує здійснити запуск Falcon 9 із 51-м супутником Starlink з комплексу 4Е з бази Космічних сил у Ванденбергу в Каліфорнії", - пише пресслужба.
Після запуску ракети й виведення супутників, перший ступінь ракети-носія Falcon 9 повинен буде приземлитися на плавучу платформу "Of Course I Still Love You", що розташована у Тихому океані.
Операція розпочнеться о 17:55 за київським часом.