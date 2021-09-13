Кличко висловив думку щодо локдауну в Києві

Київський міський голова Віталій Кличко висловив сподівання, що Києву не доведеться запроваджувати суворий локдаун, повідомляє УНІАН.

Про це мер столиці заявив в ефірі одного з телеканалів.

"Я сподіваюся, до суворого локдауну не дійде. І потреби повністю закривати місто вдасться уникнути. Але ми готуємося до різних можливих варіантів. І сьогодні головна умова для уникнення суворого локдауну – вакцинація" , – сказав Кличко.

Щодо вакцинації, то за словами мера, у Києві вже зроблено понад 1,5 млн щеплень. Понад половина з них – двома дозами.

Також він розповів, що у столиці до третьої хвилі коронавірусу вже підготували 4100 ліжок, 98% з яких забезпечені киснем. За його словами, є можливість розгорнути ще 5,5 тис. додаткових ліжок у лікарнях другої черги.﻿