У список найбільш перспективних професій потрапила спеціальність без освіти

У список найбільш перспективних і поширених професій, який склали експерти великого кадрового порталу, потрапили кур'єри, повідомляє Обозреватель.

Роботодавці пропонують їм середню заробітну плату від 5000 грн до 22000 грн і вище. Плата варіюється від кількості оброблених замовлень, власного транспорту і швидкості роботи.

Кур'єри бувають піші або ті, що користуються громадським транспортом, на велосипедах, мопедах, авто. Тільки в 0,6% вакансій роботодавці вимагають від претендентів знання англійської мови. Ця зайнятість в більшості випадків може не вимагає спеціальних навичок. У вакансіях прокидаються такі вимоги як: вік старше 18 років; наявність водійських прав та вміння водити мототранспорт. Крім того, важливі відповідальність, пунктуальність і акуратність.

Що ж стосується попиту на роботу кур'єром, то він перевищує пропозицію – протягом останніх місяців експерти Jooble фіксують в середньому від 22 до 25 тисяч пошукових запитів на роботу кур'єром.