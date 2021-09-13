Байден підтримав вступ України в НАТО – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ході минулої зустрічі з американським лідером Джо Байденом обговорив перспективи вступу України в НАТО, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Я запитав Байдена про членство України в НАТО (...). Він відповів, що не всі слова можуть бути точними: "Я думаю, ви повинні бути там, але це не лише моє рішення" , - заявив Зеленський в інтерв'ю телеканалу CNN.

Він зазначив, що обговоренню цього питання вони присвятили 20-30 хвилин.

При цьому Зеленський заявив Байдену про те, що "завдяки вашому рішенню цей шлях (у НАТО) буде коротшим, більш прозорим (...) для нас, для України".

Зеленський також вважає, що порівнювати Україну та Афганістан з точки зору американської допомоги некоректно.

"Я думаю, ми не можемо порівнювати Україну і Афганістан. Україна не так залежна від США, як був Афганістан" , - зазначив він.

Глава України вважає, що за 4-5-7 днів не можна захопити таку велику країну як Україна.

Він зазначив, що у Росії одна з найпотужніших армій у світі. При цьому Україна, наскільки можливо, незалежна від будь-якої іншої економіки.

Зеленський вважає, що про "відхід" США з України не йдеться і заявив, що Вашингтону, навпаки, слід нарощувати свою присутність.