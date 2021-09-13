Прострочені продукти і малина з цвіллю: в "Ашані" виявили порушення

В одному з супермаркетів мережі "Ашан" в Києві експерти під час перевірки виявили кілограми прострочених цукерок, рибу без маркування, ягоди з цвіллю, а також ікру, яку повинні були вилучити з прилавків ще чотири місяці тому, повідомляє Обозреватель.

Результати перевірки в YouTube опублікував виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Так, в магазині продавали ікру зі знижкою в 11%, яка була виготовлена 7 грудня 2020-го і яку можна було зберігати тільки до 7 травня 2021-го. Однак експерт знайшов її в магазині з відносно невеликою знижкою 5 вересня 2021-го. Тобто продавці протягом чотирьох місяців намагалися реалізувати прострочений товар.

У магазині продавали прострочену рибу. Джерело: YouTube Максима Несміянова

Таке ж порушення виявили і в рибі. Її продавали зі знижкою в 42%, щоправда, прострочення склало всього один день.

Морозиво, яке згідно маркування ще можна було продавати, судячи зі стану, зберігали з порушеннями: ймовірно, воно вже розморожувалося, а потім заново було заморожено і через це втратило свою форму.

У малині знайшли цвіль. Джерело: YouTube Максима Несміянова

Морозиво виглядало як зіпсоване. Джерело: YouTube Максима Несміянова

Цукерки були прострочені. Джерело: YouTube Максима Несміянова

А ось цукерки, які потрібно було продати ще в травні, залишили на прилавках до вересня. Халва, яку продавали в "Ашані", частково були простроченими. Найгірша ситуація була з ягодами. У них виявили цвіль. Наприклад, в малині, хоча при цьому, згідно з маркуванням, терміни зберігання не порушені.

"Відповідно до закону Про захист прав споживачів, в таких випадках можна повернутися в магазин, повернути зіпсовану продукцію і забрати свої гроші назад" , – пояснив Несміянов.

Після перевірки кілька продавців супермаркету ознайомилися з виявленими порушеннями та товар вилучили з обігу. Також варто відзначити, що в м'ясному відділі порушення експерти не знайшли. А та продукція, термін придатності минав в наступну годину, був вчасно вилучена адміністрацією.