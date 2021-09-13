Пєсков висловився про "дружбу" Росії та України

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловився про відносини між Україною та Росією. За його словами, народи не втратили "родинні стосунки", повідомляє Обозреватель.

В інтерв'ю білоруському телеканалу ОНТ Пєсков заявив, що все більше українців "обдурених пропагандою" і починають ненавидіти Росію. Однак, незважаючи ні на що, українці та росіяни – родичі, сказав прессекретар.

Він почав свою розповідь журналісту зі слів "ви самі знаєте, яка у нас зараз "дружба" з Україною" . Пєсков додав, що росіяни та українці – слов'яни.

"Але це не означає, що ми втратили свої родинні стосунки з українським народом. Нехай там росте кількість обдурених пропагандою людей, які вже починають ненавидіти Росію" , – заявив він.

Раніше Пєсков говорив, що відносини між Україною і Росією зараз перебувають в "сумному стані". Він сказав, що президент Володимир Путін готовий провести зустріч з Володимиром Зеленським. При цьому "політична взаємність" з боку Києва з питання нормалізації двосторонніх відносин нібито відсутня, а головною проблемою є питання Криму.