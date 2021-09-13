В Україну прийдуть сильні грози: погода на 13 вересня

Погода в Україні﻿ найближчої доби буде приємна не у всіх регіонах країни. Синоптики попередили про грози та невелике зниження температури в декількох областях, повідомляє РБК-Україна.

На сході країни буде сухо, без істотних опадів. Температура повітря в нічні години складе + 10 +14 градусів, вдень прогріється до +23 +26 градусів, в Дніпрі до + 27 градусів.

У південній частині опади не прогнозуються, можлива невелика хмарність. Вночі в регіоні від +13 до +16 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до + 28 градусів. У Криму сухо, вночі + 12 +14 градусів, вдень +24 + 26 градусів.

На півночі країни без істотних опадів, хмарно. Вночі + 10 +12 градусів, вдень +24 + 26 градусів.

Західні області накриє грозами та дощами, сухо буде тільки в Чернівцях. Вночі в регіоні від +10 до +12 градусів, вдень температура місцями знизиться до +21 + 23 градусів. На Закарпатті та ближче до центру країни очікується + 23 + 25 градусів.

У центральній частині країни без опадів, невелика хмарність. Вночі + 11 +13 градусів, вдень від +24 до + 26 градусів.

У Києві 13 вересня синоптики прогнозують грозу і короткочасні дощі. Вночі в столиці + 12 +14 градусів, вдень від +24 до + 26 градусів.

За прогнозом Українського гідрометцентру, істотне похолодання в більшість областей прийде в другій половині тижня, після 16 вересня. На заході, півночі та в центрі вночі опуститься до +6 +10 градусів, вдень до +15 +19 градусів.

В інших регіонах вночі очікується від + 7 до +10 градусів, вдень від +20 до +22 градусів, в південній частині країни до +23 + 25 градусів.

Автор: Анна Шиканова