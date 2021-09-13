Курс валют НБУ на 13 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 13 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 12 сентября, снизился до отметки 26.68 за 1 доллар.
Евро подешевел на 4 коп. до 31.58 за 1 евро.
Рубль подорожал на 1 коп. до 3.67 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 7 коп. до 37.04 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 3 коп. до 29.11 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 3 коп. до 6.95 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.678200
|EUR
|Евро
|31.584300
|RUB
|Рубль
|0.366750
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.036000
|CHF
|Швейцарский франк
|29.105600
|PLN
|Польский злотый
|6.951100