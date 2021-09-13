Курс валют НБУ на 13 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 13 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 12 сентября, снизился до отметки 26.68 за 1 доллар.

Евро подешевел на 4 коп. до 31.58 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп. до 3.67 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 7 коп. до 37.04 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 3 коп. до 29.11 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 3 коп. до 6.95 за 1 польский злотый.