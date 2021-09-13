У Японії оприлюднили дані про ефективність вакцини Pfizer

Вакцина американсько-німецької розробки Pfizer&BioNTech проти коронавірусу ефективна у 85-96% випадків. До того ж і проти більш заразного штаму Дельта, повідомляє Обозреватель.

Такого висновку дійшли японські вчені з Кіотського університету. Під час свого дослідження вони проаналізували дані понад 10 тисяч осіб.

Зазначається, що більшість заражених COVID-19 людей, які взяли участь у науковому експерименті, були невакцинованими. Саме це дозволило фахівцям розрахувати дієвість препарату для щеплень.

Дослідники розподілили учасників за статтю й віком.

За словами вчених, дослідження проводилося в період стрімкого розповсюдження у Японії варіанту коронавірусу Дельта. Тому фахівці припускають, що американсько-німецька вакцина володіє досить високою ефективністю й щодо цього заразнішого штаму.

Зазначається, що на сьогодні щонайменше 50% японців отримали обидва щеплення проти COVID-19. Окрім препарату Pfizer&BioNTech, жителів країни імунізують також вакцинами AstraZeneca та Moderna.