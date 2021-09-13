Північна Корея провела випробування нової крилатої ракети
У вихідні Північна Корея провела успішні випробування нової крилатої ракети великої дальності. Про це йдеться в заяві Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), повідомляє Кореспондент.
За даними видання, розробка Пхеньяном крилатої ракети великої дальності тривала протягом останніх двох років. Снаряд є стратегічною зброєю величезної важливості.
Відомо, що запущені нові ракети пролетіли протягом 7580 секунд по траєкторіях над територією республіки і її територіальними водами та вразили цілі на відстані 1,5 тисячі кілометрів.
"Характеристики нової ракети задовольняють проектні вимоги", - цитує агентство заяву ЦТАК.