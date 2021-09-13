Що очікується на валютному ринку в понеділок

Минулої п'ятниці котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку перейшли від зниження до зростання в результаті виходу на ринок великого покупця. Однак говорити про початок сезонного зростання долара - передчасно.

Курс долара після тривалого зниження увійшов в горизонтальний торговельний діапазон, а зростання пропозиції валюти від експортерів залишає надію побачити більш низькі цінники. Національний банк, як і весь попередній тиждень, буде пильно стежити за ситуацією і в разі різкого коливання виходити з інтервенцією на покупку або на продаж.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 26,70/26,80 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в столиці на вихідних зберігалася на рівні 26,77-26,78 гривень. За такою ціною його почнуть продавати і в понеділок вранці. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Очікуються коливання цінника на продаж готівкового «американця» в межах 26,75-26,80 гривень.

Євро на ринку FOREX в п'ятницю опустився до позначки 1,1807 долара на тлі зниження на світових фондових ринках. Вранці понеділка зниження продовжилося: євро опустився до 1,1788 долара. Готівковий євро на вихідних продавали по 31,55-31,56 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати за тією ж ціною. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є передумови очікувати подальшого зниження ціни євро.

Російський рубль в п'ятницю спочатку виріс до 72,70 рублів за долар, а потім впав на 45 копійок після того, як Центробанк Росії підвищив ставку рефінансування тільки на 0,25%, в той час, як більшість аналітиків пророкувало зростання на 0,5%. Вранці понеділка він торгується в діапазоні 73,03-73,22 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці на вихідних продавали по 3,63-3,64 гривень за 10 рублів. Сьогодні вранці продаж почнеться за тією ж ціною, далі все буде залежати від поведінки гривні: якщо гривня зміцниться до долара, подешевшає і готівковий рубль.