13 вересня 2021 -свято, прикмети та що сьогодні не можна робити

13 вересня - 256-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 109 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 31 Серпня Юліанського календаря, повідомляє УНІАН.

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день шоколаду, День шарлоток і осінніх пирогів, День програміста, День позитивного мислення, День "У мене все під контролем", День народження пеніциліну, День народження біоніки.

В Україні - День програміста, в Німеччині - День картопляних галушок, в Румунії - свято збору винограду, в США - День "Лисина - це красиво", День надприродного, День обміну посадами начальник-співробітник, День боротьби з целіакією, День печива з передбаченнями, День "Діти захоплюють кухню", День арахісу, День "Киньте виклик забобонам", День закуски соліннями, День "дядька Сема", в Таджикистані - День меліораторів, у Великобританії - День Роальда Даля, на Маврикії - день інженера, в Бразилії - день алкогольного напою "кашаса", в Мексиці - день Пам'яті дітей-героїв.

Пам'ятні дати 13 вересня, річниці та події

У 1902 році в цей день у Великобританії вперше в якості доказу провини обвинуваченого були використані його відбитки пальців з місця злочину. У 1922 році був зафіксований світовий рекорд максимальної температури повітря біля поверхні Землі. В Ель-Азізії (на території нинішньої Лівії) стовпчик термометра в тіні піднявся до позначки +57,7 °C.

13 вересня 1929 року на засіданні медичного дослідницького клубу при Лондонському університеті англійський вчений Олександр Флемінг вперше явив публіці своє відкриття - пеніцилін. Доповідь Флемінга "Культура пеніциліну" особливого інтересу у слухачів не викликала. Навіть після опублікування статті відкриття не було цікаво медикам. А все тому, що пеніцилін виявився дуже нестійким речовиною. Він руйнувався навіть при короткочасному зберіганні.

У 1938 році вчені Оксфордського університету Говард флорі і Ернст Чейн виділили чисту форму пеніциліну. Через великі потреби в лікарських засобах в період Другої світової війни вже в 1943 році почалося виробництво цього антибіотика у великих масштабах. А в 1945 році Флемінг, флорі і Чейн отримали Нобелівську премію за своє відкриття.

У 1958 році в Індійському океані, в територіальних водах Султанату Оман, зіткнулися на повному ходу два танкери з вантажем сирої нафти - французький "Фернай Жильбер" і Ліберійський "Меліка". Після сильного удару і вибухів, що послідували за ним, і пожежі обидва кораблі затонули. Трагедія призвела до загибелі 21 людини.

13 вересня - День народження біоніки. Біоніка (від грец. biōn-елемент життя) - наука, що межує між біологією і технікою, вирішальна інженерні завдання на основі аналізу структури і життєдіяльності організмів. Біоніка тісно пов'язана з біологією, фізикою, хімією, кібернетикою та інженерними науками - електронікою, навігацією, зв'язком, морською справою та ін.прабатьком біоніки вважають Леонардо да Вінчі, якому належить ідея застосування знань про живу природу для вирішення інженерних завдань.

Дата свята невипадкова: 13 вересня 1960 року в американському місті Дайтоні відбувся перший симпозіум з біоніки, який офіційно закріпив появу нової науки. Вчені обрали своєю емблемою скальпель і паяльник, з'єднані знаком інтеграла, а девізом - "Живі прототипи - ключ до нової техніки".

У 1965 році в цей день в США вийшов сингл "Yesterday" групи "Бітлз".

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 13 вересня вшановує пам'ять священномученика Кипріяна, єпископа Карфагенського. У народі свято назвали "Купріянов день", або "Журавлине віче", коли журавлі сідають на болотах і "вирішують", як летіти на південь. До цього дня було заборонено збирати журавлину, яку в народі називають журавлинкою.

Що сьогодні не можна робити

Не можна займатися важкою фізичною працею, а також позичати гроші - вони перестануть водитися.

Прикмети на 13 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

великі мурашники - до суворої зими;

раптом розцвів кульбаба - тепла погода триватиме довго;

лебеді потягнулися на південь - до раннього снігу;

лебеді ще не полетіли - осінь буде довгою і теплою.

Іменини 13 Вересня

Іменини у Геннадія, Дмитра, Володимира, Михайла та Олександра.