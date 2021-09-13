Єгипет відкриє для туристів два нових міста

Найближчим часом в Єгипті відкриють два нових туристичних міста – Аль-Галяля та Аль-Аламін. Аль-Галяля буде на півночі приблизно у 100 км від Каїра ближче до Червоного моря, повідомляє Обозреватель.

А Аль-Аламін – на узбережжі Середземного моря недалеко від Александрії. Про це повідомив міністр туризму Єгипту Халед аль-Анані. За словами міністра, в Аль-Галялі є обладнана гавань для різних яхт. Міста планують відкрити протягом найближчих декількох місяців.

Зазначається, що влада Єгипту працює над тим, щоб зв'язати всі туристичні зони та міста: дешевими авіалініями, льотними програмами, швидкісними дорогами, залізницями.

Крім того, міністр туризму заявив, що найближчим часом вартість авіаквитків у країну не зміниться.

Нагадаємо: з 1 листопада в Єгипті введуть мінімальні ціни на розміщення в чотири- і п'ятизіркових готелях.

До речі, в готелях популярних курортів Шарм-ель-Шейха і Хургади проводять посилені перевірки з недотримання санітарних норм. Внаслідок цього багато готелів закривають і припиняють приймання туристів.