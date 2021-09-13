Приватизація заводу "Більшовик": КМДА претендує на один з цехів

Київ повинен отримати в розпорядження цех №5 заводу "Більшовик" перед приватизацією об'єкта. Про це заявив радник голови КМДА Дмитро Білоцерківець, повідомляє UBR.

"ФДМ виставляє на продаж завод "Більшовик" цілком. Наша позиція, що місто забирає цех №5. Без його знесення не можна завершити розв'язку на Шулявці, саме на цій ділянці заплановано з'їзди, прописані в проекті", - зазначив експерт.

За його словами, питання можна вирішити шляхом внесення додаткових пунктів в умови приватизації. На даному етапі місто судиться з Фондом держмайна (ФДМ) щодо вартості цеху. Фонд оцінив цю частину об'єкта в 700 млн грн.

"Але місто бере його для того, щоб знести і створити транспортну інфраструктуру, а не під якісь комерційні проекти. Тим більше, що завод "Більшовик" повинен велику кількість грошей місту - борги по податках на землю, близько 300 млн грн. А насправді, вони взагалі повинні були передати його на безкоштовній основі або знести самі", - додав Білоцерківець.

Зі свого боку, в коментарі "Економічній правді" в ФДМ вказали, що столична влада має викупити цех по вартості, яку визначив найнятий ними оцінювач.

Також у Фонді наголосили, що не здійснюють самостійно оцінку, а є регулятором оціночної діяльності. До того ж ніколи не було цифри 700 млн грн, про яку заявив представник КМДА.

"Разом із владою міста була складена спеціальна дорожня карта, щоб якомога швидше передати п'ятий цех місту для завершення розв'язки", - додали у ФДМ.

Крім того, незалежний експерт, найнятий міською владою, оцінив корпус в 240 млн грн з ПДВ. Далі ФДМ надав позитивну рецензію на звіт оцінювача. Ці процедури були завершені в квітні 2020 року.

Також у Фонді наголосили, що тепер влада міста повинна викупити цю будівлю, а для цього Київрада має ухвалити відповідне рішення.

"Цех належить на праві приватної власності ПрАТ "Київський машинобудівний завод". Тому м'яч на полі столичної влади, а також Київської адміністрації, яка повинна прийняти відповідне рішення про викуп", - резюмували в фонді.

Раніше Кабінет міністрів затвердив умови продажу державного пакету акцій заводу "Більшовик" на аукціоні з умовами. Стартова ціна 100% акцій встановлена на рівні 1,39 млрд грн. Аукціонна комісія ФДМ призначила аукціон на 27 жовтня цього року.