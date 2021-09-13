Формат участі Зеленського у Генасамблеї ООН ще вирішується - ОП

Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь в 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку наприкінці вересня, але ще не вирішено в якому форматі відбудеться його участь — онлайн або офлайн, повідомляє Укрінформ.

Про це розповів прессекретар Президента України Сергій Никифоров у ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, Зеленський поїде до США, якщо ця поїздка принесе користь.

"Він ухвалюватиме рішення, виходячи з доцільності. Адже витратити купу часу — день туди, день назад на переліт — заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні. Повинна бути якась користь. Якщо користь — якісь домовленості, якісь зустрічі, підписання якихось документів — виправдовує цю витрату часу, Президент вирішить летіти. Якщо не виправдовує, якщо це просто церемоніальна поїздка, то він вирішить не летіти. Тому все залежить від президента. Але зараз десь 50/50" , — зазначив Никифоров.

За його словами, під час виступу на Генасамблеї Зеленський, зокрема, торкнеться теми Кримської платформи, адже в ООН входить 193 країни, і кожна з цих країн може приєднатися до декларації, підписаної на саміті Кримської платформи 23 серпня.