Формат участі Зеленського у Генасамблеї ООН ще вирішується - ОП
Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь в 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку наприкінці вересня, але ще не вирішено в якому форматі відбудеться його участь — онлайн або офлайн, повідомляє Укрінформ.
Про це розповів прессекретар Президента України Сергій Никифоров у ефірі телеканалу "Дом".
За його словами, Зеленський поїде до США, якщо ця поїздка принесе користь.
"Він ухвалюватиме рішення, виходячи з доцільності. Адже витратити купу часу — день туди, день назад на переліт — заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні. Повинна бути якась користь. Якщо користь — якісь домовленості, якісь зустрічі, підписання якихось документів — виправдовує цю витрату часу, Президент вирішить летіти. Якщо не виправдовує, якщо це просто церемоніальна поїздка, то він вирішить не летіти. Тому все залежить від президента. Але зараз десь 50/50", — зазначив Никифоров.
За його словами, під час виступу на Генасамблеї Зеленський, зокрема, торкнеться теми Кримської платформи, адже в ООН входить 193 країни, і кожна з цих країн може приєднатися до декларації, підписаної на саміті Кримської платформи 23 серпня.
"Я думаю, що Президент може презентувати цю платформу і може ще раз запросити (приєднатися до неї — ред.). Все-таки ООН — це 193 країни. Він може запросити ці країни приєднатися до Кримської платформи. Це було б хорошим жестом", — додав прессекретар.