Чотири області не відповідають вимогам "зеленої" зони

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за станом на 13 вересня, в Україні в цілому перевищений рівень захворюваності - при нормі не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 86. Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області (245), Луганській області (182), Тернопільській області (132) і Києві (130).

Також у Волинській, Львівській, Одеській та Тернопільській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у Волинській області 65% при нормі не більше 50%, у Львівській - 82,6%, Одеській - 53,1%, Тернопільській - 62,8%.

Разом з тим, в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - при нормі менше ніж 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 6,1%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків в Чернівецькій (10,7%), Тернопільській (9,9%) і Житомирській (8,9%) областях.

Відзначимо, що всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні карантину.