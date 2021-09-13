США мають посилити свою присутність в Україні – Зеленський

Наразі Україна є пріоритетною для США країною, тому Вашингтон у жодному разі не повинен її покидати, повідомляє Укрінформ.

Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю Фаріду Закарії на телеканалі CNN.

Під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом він обговорював, зокрема, присутність США в Україні.

За словами Зеленського, він говорив президенту Байдену: що це означає, покинути Україну? Він вважає, що має бути навпаки – США мають посилити свою присутність в Україні.

Він додав, що вони мали дуже потужну зустріч на найвищому рівні. На цю зустріч Київ дуже очікував. І за фактом Україна перебувала на перших місцях у списку країн, з якими президент Байден мав зустрітися.