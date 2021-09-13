5 міфів про догляд за волоссям, в які пора перестати вірити

Чим шкідливі міфи? Вони можуть спонукати нас робити зайві дії, не робити корисних або зовсім шкодити красі. А в догляді за волоссям таких популярних помилок чимало, повідомляє РБК-Украина.

Б'юті-блогер Катерина Коцемир перерахувала в Instagram міфи про волосся, в які пора вже перестати вірити.

Найпоширеніші міфи про догляд за волоссям:

1. Якщо вирвете сивий волосок, на його місці виросте 3 нових.

﻿ Збільшення сивого волосся не пов'язане з вириванням.

2. Волосся потрібно мити якомога рідше ⠀

﻿Частота миття залежить від вашого типу шкіри, від того, як швидко волосся брудниться! Все, зрозуміло, індивідуально.

3. Часте розчісування може спровокувати випадання волосся ⠀

Випадання волосся пов'язано з внутрішніми процесами в організмі й часте розчісування на це не впливає.

4. Силікони шкідливі, так як волосся під ними перестає "дихати" ⠀

Волосся - це мертва матерія і не може "дихати". Силікони не шкодять волоссю, але надмірне використання масок з великим вмістом силіконів може призводити до "перепиту". Однак, і цю проблему можна вирішити шампунем глибокого очищення.

5. Всі шампуні однакові, можна вибирати будь-який ⠀

Не всі шампуні однакові й однакові корисні. Шампуні вибираються за типом шкіри голови. Як будь-який доглядовий засіб можуть підходити і не підходити вам.

Автор: Марина Настевич