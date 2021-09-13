5 міфів про догляд за волоссям, в які пора перестати вірити
Чим шкідливі міфи? Вони можуть спонукати нас робити зайві дії, не робити корисних або зовсім шкодити красі. А в догляді за волоссям таких популярних помилок чимало, повідомляє РБК-Украина.
Б'юті-блогер Катерина Коцемир перерахувала в Instagram міфи про волосся, в які пора вже перестати вірити.
Найпоширеніші міфи про догляд за волоссям:
1. Якщо вирвете сивий волосок, на його місці виросте 3 нових.
Збільшення сивого волосся не пов'язане з вириванням.
2. Волосся потрібно мити якомога рідше ⠀
Частота миття залежить від вашого типу шкіри, від того, як швидко волосся брудниться! Все, зрозуміло, індивідуально.
3. Часте розчісування може спровокувати випадання волосся ⠀
Випадання волосся пов'язано з внутрішніми процесами в організмі й часте розчісування на це не впливає.
4. Силікони шкідливі, так як волосся під ними перестає "дихати" ⠀
Волосся - це мертва матерія і не може "дихати". Силікони не шкодять волоссю, але надмірне використання масок з великим вмістом силіконів може призводити до "перепиту". Однак, і цю проблему можна вирішити шампунем глибокого очищення.
5. Всі шампуні однакові, можна вибирати будь-який ⠀
Не всі шампуні однакові й однакові корисні. Шампуні вибираються за типом шкіри голови. Як будь-який доглядовий засіб можуть підходити і не підходити вам.
Автор: Марина Настевич