4 корисні звички для того, щоб мати білосніжну усмішку
Інколи навіть регулярні візити до стоматолога та ретельне чищення зубів не допомагають отримати омріяну білосніжну усмішку. Цьому можуть заважати різноманітні фактори, які викликають потемніння і знебарвлення зубів. Варто дізнатися більше про причини, чому зуби не є ідеально білими, повідомляє 24 Канал.
Навіть надмірне вживання напоїв із кольоровим забарвленням може спричинити втрату білосніжності зубів. Нездоровий вигляд усмішки також викликають інші чинники.
4 корисних звички для білосніжної усмішки
- Пийте воду та трав’яні чаї. Вибирайте напої, які не містять фруктів, великої кількості фосфорної та лимонної кислоти, цукру. Такі інгредієнти здатні призвести до карієсу та втрати білизни, бо дентин, який має природний жовтий колір, просвічуватиме через виснажену емаль. Натомість у солодкі та кислі напої можна додавати лід, аби розбавити їх.
- Очищуйте зуби лише за 1 годину після прийому їжі. У такому випадку стоматологи рекомендують краще скористатися зубною ниткою або прополоскати ротову порожнину. Спеціалісти пояснюють, що кислі продукти та напої на деякий час пом’якшують емаль, тому чищення зубів одразу після вживання їжі вплине на білизну зубів, бо кислота ще більше вбереться в емаль, а під час очищення емаль можна пошкодити.
- Пийте воду. На красу і здоров'я зубів негативно може вплинути ігристе вино. Бульбашки, які є в ньому, створюють за допомогою вуглекислого газу, що розчиняється в кислоті. А мікс цукру і бульбашок згодом здатен призвести до відділення зубів від ясен. Тому випивайте склянку води під час вживання вина, додатково спробуйте прополоскати рот водою, аби знизити кислотність при контакті зі зубами. Нейтралізувати кислоту ще може поєднання солодкого і лугів (наприклад, шматочка сиру).
- Вживайте солодощі під час основних прийомів їжі. Таким чином можна уникнути шкідливого впливу цукру. До того ж варто відмовитися від надмірних солодких перекусів протягом дня. Адже навіть фрукти, сухофрукти та батончики спричиняють те, що протягом 30 – 40 хвилин після їхнього вживання слина нейтралізує кислотність, а у випадку частіших перекусів вона не встигає цього робити.