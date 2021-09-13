Аеропорт Кабула повністю відновить роботу найближчими днями, він знову зможе приймати як місцеві, так і міжнародні рейси в повному обсязі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив керівник аеропорту Абдула Хаді Хамдан.

"Триває робота з повернення аеропорту до нормальної роботи. Групи технічних фахівців з дружніх країн продовжують роботу. Вони повідомили, що аеропорт запрацює як для місцевих, так і для міжнародних рейсів за кілька днів" , - сказав він.

Повертається на роботу в аеропорт і прикордонна поліція.

"Країни, які допомагають нам, працюють цілодобово для того, щоб підготувати аеропорт" , - заявив представник прикордонної поліції Афганістану Мохаммад Насір Насімі.

Насімі нагадав, що "місцеві рейси вже відновлені, ніяких проблем немає".

За даними афганських ЗМІ, в суботу кабульського аеропорту прийняв кілька місцевих рейсів, а також два міжнародних - з ОАЕ та Бахрейну були доставлені гуманітарні вантажі. Раніше в цей аеропорт прибуло кілька рейсів з Катару.