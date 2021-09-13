Президент Польщі навмисно образив Меркель - Die Welt

Між Берліном і Варшавою (чиї відносини переживають зараз не найтепліші часи) пробігла ще одна "чорна кішка", повідомляє Страна.UA.

Польща досить холодно зустріла канцлера Ангелу Меркель в ході її останнього візиту 11 вересня, а президент Анджей Дуда завдав нечувану образу ФРН тим, що відмовився від зустрічі з її лідером.

Про це пише впливова німецька газета Die Welt.

Так, хоча зустріч Меркель з Дудою планувалася заздалегідь, однак уже після прибуття в Варшаву канцлеру довелося терміново міняти програму візиту.

Президент Анджей Дуда, який по протоколу є першою особою в державі, не привітав Меркель. Офіційна версія такого демаршу – те, що президент Дуда мав взяти участь у пам'ятних заходах у Катовіце.

На думку німецьких журналістів, таким чином польська сторона вирішила відповісти Меркель за те, що та не запросила Дуду на урядові консультації в Берлін.

Також констатується той факт, що ні в одній з країн ЄС не ставляться до Польщі так прохолодно, як у Німеччині, і відмова Дуди від зустрічі з Меркель - це "образа, яка багато говорить про серйозний конфлікт між двома державами".