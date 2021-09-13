У МОЗ прогнозують циркуляцію трьох штамів грипу

В Україні протягом 2021-2022 років очікується циркуляція штамів грипу B/Washington, H1N1 і H3N2﻿. Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузин, повідомляє Деловая столица.

За його словами, новий епідемічний сезон грипу не буде відрізнятися появою нових штамів або прогнозами щодо більш важкого перебігу хвороби в порівнянні з минулим роком.

Він зазначив, що МОЗ проводить переговори з представниками фармацевтичного сектора, щоб виділити для України більшу кількість вакцин від грипу. Також в рамках гуманітарної допомоги Україна може отримати 30 тисяч вакцин для щеплення лікарів.

"Ми розраховуємо, що медичних працівників (принаймні тих, які працюють в" ковідних "лікарнях), ми зможемо вакцинувати від грипу безкоштовно за рахунок гуманітарної допомоги" , — заявив Кузін.

Він додав, що в цьому році в аптеки планують доставити приблизно мільйон доз вакцин від грипу.