Ціна на газ в Європі досягла нового максимуму

Ціна на газ в Європі з відкриттям торгів досягла позначки в 727 доларів за тисячу кубометрів. Ціна зростає на тлі низьких запасів в європейських сховищах, повідомляє РБК-Україна.

Згідно з даними сесії лондонській біржі ICE, ціна жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах досягла 727 доларів за тисячу кубометрів або 59,585 євро за МВт*год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара).

Відзначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів в підземних сховищах Європи при скороченні поставок з Росії.

На даний момент європейські ПСГ заповнені менш ніж на 70%, що на 15% менше середнього рівня за останні п'ять років.

Автор: Тіберій Юрик