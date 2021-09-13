Настя Каменських показала, як відсвяткувала день народження Каті Осадчої

12 вересня відомій українській телеведучій Катерині Осадчій виповнилося 38 років. На свято до себе вона покликала Настю Каменських та інших близьких подруг, повідомляє Сегодня.

Настя Каменських показала, як Катя Осадча відсвяткувала свій день народження
Фото: instagram.com/kamenskux

Потап є хрещеним батьком старшого сина Юрія і Каті – Івана. Пари живуть поруч і ходять один до одного в гості. Вчора Настя і Потап не могли не зайти до Каті Осадчої, у якої був день народження. Каменських в Instastories показала, як вони вітають телеведучу, а пізніше опублікувала кадри святкування.

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Скріншот: Instagram

Осадча зібрала жіночу компанію – на свято до неї прийшли не тільки Каменських, а й співачка і модель Даша Астаф'єва, ексдружина Позитива і близька подруга Насті – Анна Андрійчук, зоряний фотограф Соня Плакидюк та інші.

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Скріншот: Instagram

Спочатку подружки відправилися на водну прогулянку по Дніпру, а пізніше продовжили святкувати день народження на березі, влаштувавши пікнік.

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Скріншот: Instagram
Сьогодні один з тих вечорів, коли особливо тепло і добре. Спасибі близьким за це, – написала в Instagram Каменських, опублікувавши фото з пікніка.

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Скріншот: Instagram

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