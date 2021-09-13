Александр Герчик о деньгах, жизни и немного про трейдинг

По мнению aмepикaнcкого канала Mojo Wall Street Warriors, Александр Герчик признан самым безопасным трейдером в мире. Сегодня он — наставник, основатель Образовательного Центра по подготовке профессиональных трейдеров, автор книг о бирже. Последний его бестселлер — учебник «Курс активного трейдера» — стал хитом для всех, кого интересует торговля ценными бумагами.

Павел Ковчег. Сегодня Вас называют звездой финансов и звездой трейдинга. Давайте поговорим о жизненном успехе и самореализации через трейдинг. О том, какие возможности он дает. Вы — человек, который заработал миллионы долларов. Как Вам это удалось?

Ну и самый любимый вопрос начинающего бизнесмена — как Вы заработали свой первый миллион?

Александр Герчик. Многих начинающих предпринимателей цифра с шестью нулями завораживает. Скорее всего, я в свое время очень легко к этому отнесся, потому что воспринимал это как работу. И до сих пор воспринимаю трейдинг, как работу. Я никогда не относился к нему, как к хобби или удаче.

Я каждый день приходил на работу в 4:15 утра со своим партнёром. Мы работали с раннего утра полноценный рабочий день. Деньги, которые мы получали — были результатом того, что мы работали.

Любой человек скажет, что он тоже много работает на своей работе. Многие действительно работают по 16-18 часов в сутки, но не получает таких денег.

Всё зависит от того, в какой индустрии ты находишься. Если в какой-то индустрии есть деньги — то ты зарабатываешь. Если там денег мало — их всегда будет недостаточно.

О финансовом потолке

Александр Герчик. Первые годы в США я работал таксистом. Мой потолок в день был 400-450 долларов. Иногда в праздники я выжимал до 500 в день.

Когда я пришел в трейдинг, я увидел, что там финансового потолка нет вообще!

Тебе сначала выделяют одну сумму денег, потом другую, третью... Потом больше и больше. И если ты хорошо торгуешь, сумма денег, которую тебе выделяет начальство, пропорционально растет в соответствии с твоим мастерством.

Недавно у меня был один интересный созвон с человеком, который работает только за зарплату. Я приводил ему пример — для того, чтобы отложить какую-то сумму денег, не надо быть каким-то супер богатым человеком.

К примеру, ты положил на депозит 1000 долларов и потом каждый месяц добавляешь туда по 300 долларов. На этом ты зарабатываешь примерно 10% в год. Сколько у тебя будет денег через 10 лет? У тебя будет 64 000 долларов — в 2 раза больше, чем ты положил!

Допустим, кто-то скажет — я не могу откладывать 300 долларов в месяц. О'кей, откладывай 100. Если вы не будете ничего начинать, вы никогда в жизни ни к чему не придете.

Что такое трейдинг для Александра Герчика

Павел Ковчег. Теоретически все понимают, что деньги должны работать. На практике всё намного сложнее. Трейдинг — это как раз о том, что деньги должны работать на вас и на компанию. И мы плавно подошли к вопросу — что же такое трейдинг?

Александр Герчик. На простом языке — это торговля любым классом активов. Торговля на Форекс, акциями, фьючерсами, новым модным инструментом — криптовалютой. Трейдинг — это возможность выборки инструментов, которые можно купить подешевле и продать подороже. Можно наоборот — продать подороже и купить подешевле. Зарабатывать можно на любом изменении цены. Как снизу вверх, так и сверху вниз.

Недавно промелькнула новость о компании Боинг: новые самолёты 737 Max имеют проблемы с электроникой, доставка 30 самолётов не осуществится. Это очень плохая новость для компании. Естественно акции Боинга начинают падать. Ты продаёшь их по 300 долларов за штуку, цена падает до 280, и ты снова покупаешь. Разница — твоя прибыль.

Павел Ковчег. Вы имеете в виду, что акции сильно упали, а через год они поднимутся? И на этом прогнозе Вы, естественно, рискуете. Это очень тонкая игра, которую лично я мало понимаю. Вы этому всему обучаете. И у вас 90% успешных кейсов?

Александр Герчик. 90% — это слегка завышенная цифра. Есть одна основная проблема у людей. Сейчас объясню.

Трейдинг делится на две составляющие — психология и дисциплина. На этих вещах проигрывают 95% людей. Как сказал Брюс Ли — «война против себя изначально проиграна. Если вы сможете победить себя — вы станете непобедимым». Отсутствие дисциплины — это бич не только у трейдеров, а и у предпринимателей всех мастей. Статистика говорит о том, что 95% трейдеров вылетает в трубу. 91% бизнеса закрывается в первый же год из-за плохой подготовки.

Павел Ковчег. Трейдинг как индустрия существует больше 100 лет. Сейчас у него совершенно различные форматы. Сегодня на трейдинге можно зарабатывать реальные деньги, но на нем же можно и потерять. Я прав?

Александр Герчик. У меня много студентов. И в индустрии меня уважают за то, что я — один из немногих тренеров, кто рассказывает о трейдинге правду. Потерять деньги на бирже можно только при одном условии — если ты нарушаешь правила! Если правила соблюдать, то потерять капитал практически невозможно. Какую-то часть депозита — да, потерять можно, но если человек не нарушал правила, шансов потерять депозит - ноль.

О студентах и наставничестве

Павел Ковчег. Давайте более подробно поговорим о реальных кейсах ваших студентов. Было ли у Вас такое, что Вы смотрите на студентов и думаете: «Боже мой, как хорошо они взлетели! Какие молодцы, что всё правильно делают».

Александр Герчик. Здесь в Киеве у меня есть один студент. Он — финансовый директор одного из крупных киевских предприятий. Андрей пришел ко мне на обучение меньше, чем год назад — у меня есть годовая программа, где я работаю с учениками один на один. Беру в неё не больше 15 человек. Не потому, что не хотел бы обучить больше людей — просто в таком режиме я реально смогу помочь только 15 ученикам, ведь такое персональное обучение предполагает большие затраты энергии. Поэтому и семинары у меня только 4 раза в год.

Так вот, Андрей ко мне пришёл, причём сразу на годовую программу. Я ещё не хотел его брать, потому что сырых людей с нуля мы в такие программы не берём. Начал с ним работать — он оказался супер исполнительным. Поэтому и результат довольно впечатляет — Андрей за год заработал 500 процентов!

Самое главное в моём наставничестве — надо любить своих студентов. Если не вкладывать в них своё сердце — ничего не будет.

Павел Ковчег. Как попасть к вам на программу? Это нужно выбирать, как главное дело своей жизни? Как настроиться, чтобы победить?

Александр Герчик. По большому счёту, неважно, какую сферу брать. Все знают, что надо делать, чтобы победить. Начинайте с самого простого — не лезьте в бомбардировщик, чтобы полететь.

У людей бывают три ситуации:

деньги есть

денег нет

деньги есть, но пока не готов потратить — такое тоже бывает.

Хочу в трейдинг, но денег пока нет — что делать?

Александр Герчик. Если человек пока не готов или у него нет денег — идеальный вариант купить мою книгу «Курс активного трейдера». С книги стоит начать тем, кто хочет сначала разобраться в индустрии, кто пока не готов сделать первый шаг или пока нет денег на толковое обучение.

Следующим этапом становится дистанционный курс «Трейдинг от А до Я».

Потом люди идут на годовую программу, но, конечно, далеко не все.

Когда 20 лет назад я сам только пришел в трейдинг, у меня не было цели зарабатывать на этом миллионы — мне просто хотелось научиться.

Началось все с осознания трех факторов:

я понял, что в этой индустрии есть деньги

я видел, что другие люди на этом зарабатывают

я понял, что ничем не хуже их.

Мне оставалось только решиться выбрать эту дорогу и пойти по ней.

Кроме учебника есть еще сайт https://gerchik.ru — там в свободном доступе большое количество видео, которые можно изучать в удобном темпе. Мы стараемся делать как можно больше материалов бесплатных и доступных для всех, кто интересуется темой трейдинга.