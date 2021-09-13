Лікарі назвали п'ять доступних джерел йоду

Дефіцит йоду викликає обмежений розвиток мозку, особливо у дітей, психічні захворювання, проблеми з холестерином, летаргію, депресії, втому і порушення ваги. Надлишок йоду може призвести до гіпотиреозу або станом, при якому виникає дефіцит гормону щитовидної залози, повідомляє GreenPost.

Важливо стежити за балансом йоду і активно включати в наш раціон речовини, в якому його досить багато.

До них відноситься картопля - відмінне джерело йоду, який зустрічається скрізь і коштує досить дешево. Запечений або приготований з шкіркою картопля забезпечує нас 60 мкг йоду.

Гімалайський кристалічна сіль, також звана сірої, вважається багатим джерелом йоду. Всі види кухонної солі містять йод, але вони зазвичай втрачають свої вроджені мінерали через обробку. А необроблена гімалайська сіль містить близько 500 мг йоду.

Журавлина має антиоксидантні властивості та є багатим джерелом йоду. У 120 г журавлини близько 400 мкг йоду. Для заповнення денної норми рекомендується з'їсти трохи ягід або випити склянку свіжого соку.

Квасоля або морська квасоля також вважається багатим джерелом йоду, але найкраще її вживати в якості бобів. Так в половині склянки темно-синьої квасолі близько 32 мкг йоду. У бобах також безліч клітковини.

Ламінарії або водорості. Океан - найбільше джерело багатої йодом їжею на зразок водоростей. У них високий вміст йоду, наприклад, в одній порції ламінарій в чотири рази більше йоду, ніж рекомендується вживати в добу. Можна додавати їх в суп або салати.