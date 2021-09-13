У США заявили про загрозу через випробування ракет у КНДР

Військові США заявляють, що ракетні випробування, проведені Північною Кореєю на вихідних, становлять "загрозу" для сусідів країни та за межами регіону, повідомляє Радіо Свобода.

"Ця діяльність підкреслює постійну увагу КНДР до розвитку своєї військової програми і загрози, які вона несе своїм сусідам і міжнародній спільноті" , – йдеться в заяві Індо-Тихоокеанського командування США.

Північна Корея заявила, що на вихідних провела успішні випробування нової крилатої ракети великої дальності – це перше її відоме випробування за останні місяці.

Центральне інформаційне агентство Кореї повідомило 13 вересня, що крилаті ракети успішно вразили цілі за 1500 кілометрів під час випробувань 11 та 12 вересня, а потім впали в територіальні води країни.

Пхеньян оцінив свої нові ракети як "стратегічну зброю великого значення", яка відповідає заклику лідера Кім Чен Ина на початку цього року посилити військовий потенціал країни. Зазначається, що ракети розроблялися два роки.

Це був перший запуск ракети Північної Кореї після того, як у березні вона випробувала нову тактичну балістичну ракету малої дальності. Пхеньян також провів випробування крилатих ракет всього через кілька годин після того, як президент США Джо Байден вступив на посаду в січні.

Випробування підкреслюють, як Північна Корея продовжує розширювати свій військовий потенціал на тлі зупинки ядерних переговорів зі США.

Переговори, спрямовані на позбавлення Північної Кореї ядерної програми, зупинилися з лютого 2019 року, коли Вашингтон відхилив вимоги Пхеньяна про зняття основних санкцій в обмін на часткову відмову від ядерного потенціалу.