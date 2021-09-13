Лукашенко хоче розмістити на кордоні з Україною російські ЗРК

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив про наміри розмістити на білорусько-українському кордоні російські зенітно-ракетні комплекси C-400, повідомляє Європейська правда.

Про це Лукашенко заявив під час візиту на полігон у рамках військових навчань "Захід-2021".

Він розповів про наміри придбати у Росії озброєння на загальну суму понад 1 млрд доларів США, і саме обговоренню цього питання була присвячена значна частина його розмови з президентом РФ Владіміром Путіним.

"У тому числі я йому ще раз нагадав про С-400, розповів йому, де ми хочемо поставити ці комплекси. Слава богу, зараз у нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку. Але, як ви знаєте, у нас додався і південний напрямок.

Ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде... Ми повинні готуватися - 1200 км кордону з Україною, тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми якраз говорили про те, що С-400 нам дуже згодяться. І він (Путін - ред.) дав доручення міністру оборони, щоб з нашими пропрацювали ці питання для того, щоб можна було поставити ці комплекси нам" , - сказав Лукашенко.

За його словами, вони з Путіним погодили список озброєння, який Білорусь отримає до 2025 року.

"Це близько десятка літаків, частину яких ми вже отримали, кілька десятків вертольотів, Тор-М2… Це свідчить про те, що і ми, і РФ дуже серйозно сприймаємо західний напрямок, де ми безпосередньо межуємо з військами НАТО" , - заявив Лукашенко.

Він додав, що "білорусько-російському союзу зайві території не треба, дай бог зі своїми справитися".