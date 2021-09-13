Мрія Еллерта: Мішина розбурхала мережу спекотними фото в купальнику

Українська актриса, головна героїня першого сезону реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина порадувала шанувальників гарячими кадрами. Вона оголосила про закриття літнього сезону, позасмагавши наостанок на яхті, повідомляє РБК-Украина.

Відповідні фото знаменитість опублікувала у своєму Instagram. Ксенія ніжиться на сонці в злитому купальнику чорного кольору. Вона лежить на величезній сітці-гамаку, красиво витягнувши довгі ніжки і задоволено посміхаючись.

"Закриваємо сезон! Прекрасне літо, дякую тобі, не прощаємося" , - підписала кадри Мішина.

фото: instagram.com/misha.k.ua

фото: instagram.com/misha.k.ua

Автор: Марина Настевич