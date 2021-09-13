Нові правила по депозитах майже готові: що чекає вкладників

Суму гарантування депозитів в Україні зібралися поступово підвищити з нинішніх 200 тис. грн до 600 тис. грн. При цьому, 100%-ва гарантія на вклади в Ощадбанку поступово буде скасована. Цей держбанк стане членом Фонду гарантування вкладів (ФГВФО) і почне працювати за тими ж правилами, що і всі інші банки України, повідомляє Обозреватель.

Ідею підвищити суму виплати, яку вкладникам-фізособам (не бізнесу) повернуть в будь-якому випадку, підтримав Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Він рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні законопроєкт № 5542-1. Депутати вже направили до документа 246 поправок. Одним з авторів проекту закону став глава профільного комітету Данило Гетманцев.

Законопроєкт став альтернативним урядовому № 5542, який також пропонував зробити Ощадбанк учасником ФГВФО, а також почати процедуру приватизації цього банку.

Гарантії по вкладах виростуть, але це не точно

Гранична сума виплат вкладникам банків буде підвищуватися поступово, передбачає документ:

до 400 тис. грн – до 31 грудня 2022 роки;

– до 31 грудня 2022 роки; до 600 тис. грн – з 1 січня 2023 року.

У законопроекті зазначено, що таке підвищення можливе при дотриманні важливих умов – підтримці фінансової стійкості ФГВФО, усунення боргів Фонду перед державою і зміцнення банківської системи в цілому. Тобто якщо Фонд порахують недостатньо "міцним", підвищення може і не бути.

ФГВФО - це фонд, в який українські банки (поки що крім "Ощаду") "здають" внески. Якщо якийсь банк розоряється, його вкладники отримують з цього фонду компенсацію за депозитами. Зараз гарантована сума становить 200 тис. Грн. Тобто при наявності депозиту, наприклад, на 240 тис. грн, 200 тис. грн повернуть вкладникові, а 40 тис. грн "згорять".

Що буде з депозитами Ощадбанку?

"Ощад" поступово ставатиме повноцінним учасником системи гарантування. Наразі цей банк – виключення з правил. Його вкладники-фізособи отримують гарантію, що в разі банкрутства банку їм повернуть весь депозит, незалежно від його суми.

Нові, "урізані", правила гарантування вкладів в Ощадбанку будуть поширюватися тільки на нові депозити. Тим, хто вже тримає заощадження в "Ощаді", переживати не варто. Принаймні до закінчення терміну договору про депозит.

Нагадаємо, законопроєкт № 5542-1 у Верховній Раді попередньо затвердили 30 червня. Тоді за документ голосували в першому читанні.