Названо новий симптом COVID-19 у дітей

Першим і основним симптомом коронавірусного захворювання у дітей можуть бути судоми, аж до епілепсії. Такі результати нового медичного дослідження, повідомляє Вести.

На думку дослідників, поява судом повинна розглядатися як серйозна підозра на зараження, це допоможе в постановці раннього діагнозу і своєчасного проведення необхідних заходів інфекційного контролю.

За словами доктора медицини, директора відділення дитячої неврології та співдиректора Медичного центру Хадасса в Ізраїлі, Таль Гілбоа, це дослідження можна використовувати для підвищення обізнаності про прояви COVID-19 у дітей, несхожих на грип.