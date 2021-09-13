У МОЗ анонсували появу в Україні власної вакцини

У наступному році в Україні з'явиться власна вакцина. Це буде вакцина проти грипу, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Відзначається, що її поява запланована на перше півріччя 2022 року.

"Українські фармацевтичні виробники проводять переговори щодо локалізації виробництва вакцини від грипу на території України. Це буде трьох- або чотирьохвалентна вакцина в монодозних шприцах" , - повідомив він.

За його словами, це буде продукція "in bulk" (тобто, в Україні здійснюватимуть фасування діючої речовини, упакування і маркування).

"Але, водночас, ми матимемо свого вітчизняного виробника, який зможе забезпечити країну необхідною кількістю вакцин" , - вважає Кузін.

Він додав, що це звільнить країну від необхідності шукати вакцину на ринках Європи.