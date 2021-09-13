Озвучено суму податків, сплачених "ФОПами" за рік
За минулий рік фізособи-підприємці (ФОП) сплатили 52,6 млрд грн податків, з них 37 млрд - платники єдиного податку. Про це свідчать дані платформи "Опендатабот".
Найбільше податків принесли "ФОПи"-торговці - 11,6 млрд грн (14 тис. грн на одного ФОП). Це третина від усіх податків.
На другому місці - інформаційні послуги (сюди входять і програмісти). За 2020 рік 276 тис. підприємців сплатили 7,8 млрд грн податків (27 тис. грн на одного "ФОПа").
У повідомленні зазначено, що в перерахунку на одного "ФОПа" найбільш прибутковими стали підприємці, які:
- постачають електроенергію, пар і газ (кожен приніс 46,7 тис. грн);
- задіяні в будівництві (42 тис. грн на рік);
- займаються сільським господарством (37,7 тис. грн).