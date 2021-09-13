Озвучено суму податків, сплачених "ФОПами" за рік

За минулий рік фізособи-підприємці (ФОП) сплатили 52,6 млрд грн податків, з них 37 млрд - платники єдиного податку. Про це свідчать дані платформи "Опендатабот".

Найбільше податків принесли "ФОПи"-торговці - 11,6 млрд грн (14 тис. грн на одного ФОП). Це третина від усіх податків.

На другому місці - інформаційні послуги (сюди входять і програмісти). За 2020 рік 276 тис. підприємців сплатили 7,8 млрд грн податків (27 тис. грн на одного "ФОПа").

У повідомленні зазначено, що в перерахунку на одного "ФОПа" найбільш прибутковими стали підприємці, які: