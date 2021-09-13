В Україні намагалися вкрасти 300 млн гривень на закупівлі ноутбуків для вчителів
В Україні запобігли викраденню коштів на урядовій програмі "Ноутбук - кожному вчителю". Шахраї могли привласнити близько 300 млн гривень. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Украина.
"Ми запідозрили корупційну змову з ноутбуками для вчителів на 300 млн гривень", - написав Федоров.
За його словами, шахраї, називаючись представниками членів уряду, почали домовлятися про розподіл по областях переможців закупівель з подальшим отриманням 30% "відкатів", внаслідок чого сума, яку могли отримати організатори змови, дорівнювала 300 млн гривень.
Міністр зазначив, що наразі усі тендери направлені на перевірку документів, а експертиза буде проведена протягом тижня.
Водночас тендери залишаються активними.
Автор: Марія Кучерявець