Порівняння наявності антитіл після CoronaVac і Pfizer: дослідження

Приблизно через місяць у щеплених двома дозами CoronaVac спостерігається стійке зниження рівня антитіл проти коронавірусу, але цей ефект не помітний у вакцинованих Pfizer-BioNTech, повідомляє Ліга.net.

Про це в журналі The Lancet пишуть дослідники з Чилі.

На 14 липня 2021 року понад 81% дорослих від 18 років і старше в Чилі, одній із найбільш щеплених проти коронавірусу країн світу, отримали першу дозу і понад 72% – також і другу. Більшість у країні щепили вакциною з "убитого" вірусу CoronaVac (>75%) і "генною" вакциною Pfizer-BioNTech (~21%).

Автори дослідження прагнули порівняти серопозитивність (наявність антитіл класу IgG до вірусу) після вакцинації цими біопрепаратами. Дата відсічки – 2 липня. З понад 56 000 включених в аналіз людей 60% отримали хоча б дозу CoronaVac, 16% – хоча б дозу Pfizer, і майже 25% були невакциновані.

Антитіла на четвертий тиждень після дози CoronaVac були у 28% щеплених, досягнувши піку приблизно в 77% протягом третього тижня після другої дози.

Відповідні цифри для "пфайзера" – 79% і 97% (і показник залишався на рівні понад 92% до кінця дослідження).

Серед невакцинованих серопозитивність варіювалася від 6% до 19% протягом п'яти місяців.

У щеплених CoronaVac серопозитивність була значно нижчою серед чоловіків, ніж жінок, у людей із діабетом або хронічними захворюваннями, а також для обох вакцин у людей 60 років і старше проти осіб 18-39 років.

Важливо. Рівні антитіл (не їхня наявність!) мало що говорять про те, чи заразиться людина "коронавірусом", а якщо заразиться, наскільки важко захворіє. Певний зв'язок спостерігається, але наскільки він чіткий для висновків про захист, поки йдуть дослідження. Крім антитільного, є й клітинний імунітет, який значно складніше вивчати.