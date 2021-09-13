Розкрито головний секрет нового iPhone 13

Напередодні презентації нової лінійки смартфонів iPhone 13, яка відбудеться вже завтра, 14 вересня, в мережу злили нову інформацію. Цього разу мова йде про обсяг пам'яті девайса, повідомляє УНИАН.

За словами аналітика Мін-Чі Куо, мінімальний обсяг пам'яті нової лінійки смартфонів iPhone 13 складе 128 гігабайтів, максимальний - один терабайт. Таким чином, бренд відмовився від смартфонів з місткістю пам'яті на 64 ГБ. Правда, поки невідомо, чи назавжди.

При цьому iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max випустять з місткістю пам'яті до 1 ТБ - це найбільший обсяг пам'яті, який коли-небудь пропонувався для iPhone.

Розбивка місткості сховища виглядає так:

iPhone 13 mini та iPhone 13:

128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max:

128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ

Варто відзначити, що у попередньої моделі розбивка сховища значно відрізнялася:

iPhone 12 mini та iPhone 12:

64 ГБ

128 ГБ

256 ГБ

iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max:

128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

Apple готує відразу три осінні презентації. На них можуть бути представлені iPad mini 6, AirPods 3, Apple Watch Series 7 і навіть оновлений MacBook Pro.

Усе пройде в режимі онлайн 14 вересня.