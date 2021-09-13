Зеленський створив Раду з молодіжних питань – указ

Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з молодіжних питань – консультативно-дорадчого органу при президентові України.

Відповідний указ № 462/2021 опубліковано﻿ на сайті глави держави у понеділок, 13 вересня.

Рада створюється для "сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі в суспільному житті й ухваленні рішень щодо молодіжної політики" .

Передбачається, що серед завдань новоствореного органу буде "сприяння розбудові молодіжної інфраструктури".

"До складу цього органу заплановано залучити лідерів молодіжних рухів та організацій, спортсменів, засновників молодіжних соціальних ініціатив, діячів культури" , – йдеться в повідомленні.

Згідно з указом, у місячний термін мають бути подані пропозиції про персональний склад ради, а також проєкт положення про неї.