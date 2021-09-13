Зеленський створив Раду з молодіжних питань – указ
Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з молодіжних питань – консультативно-дорадчого органу при президентові України.
Відповідний указ № 462/2021 опубліковано на сайті глави держави у понеділок, 13 вересня.
Рада створюється для
"сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі в суспільному житті й ухваленні рішень щодо молодіжної політики".
Передбачається, що серед завдань новоствореного органу буде "сприяння розбудові молодіжної інфраструктури".
"До складу цього органу заплановано залучити лідерів молодіжних рухів та організацій, спортсменів, засновників молодіжних соціальних ініціатив, діячів культури", – йдеться в повідомленні.
Згідно з указом, у місячний термін мають бути подані пропозиції про персональний склад ради, а також проєкт положення про неї.