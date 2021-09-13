У МЗС назвали топ-10 найпопулярніших країн серед українців

У Міністерстві закордонних справ України назвали топ-10 найпопулярніших країн, щодо яких українці шукають інформацію про умови в'їзду у період поширення коронавірусу.﻿ Про це йдеться у повідомленні МЗС, повідомляє УНИАН.

"Інтерактивною картою МЗС з моменту запуску скористалися вже 10 млн разів. Цей ресурс ми створили минулого року, і за цей час він став одним із найбільш популярних онлайн-інструментів для планування подорожей" , – сказано у повідомленні.

У цьому зв'язку в МЗС перерахували топ-10 країн, які найчастіше переглядають на карті.

Зокрема, це Польща, Італія, Іспанія, Туреччина, Греція, Німеччина, Чехія, Франція, Португалія та Кіпр.