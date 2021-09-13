В Іспанії продовжують вирувати масштабні лісові пожежі

В Іспанії вирують масштабні лісові пожежі, майже 2 тисячі людей були евакуйовані, один рятувальник загинув, для гасіння вогню влада направила військових, повідомляє Новое время.

Пожежі спалахнули неподалік від курорту Коста-дель-Соль.

Величезні клуби диму, що підіймаються над горами, можна було побачити за багато кілометрів. На кадрах, опублікованих службами екстреної допомоги, видно, як пожежники намагаються стримати вогонь на сухій лісистій місцевості.

"Чесно кажучи, все було дуже швидко і ефективно, але ми трохи нервуємо, бо не знаємо, що станеться", - сказав один з евакуйованих жителів.

Керівник у справах навколишнього середовища регіону Кармен Креспо заявила напередодні, що вогонь, можливо, було розпочато навмисно, а слідчі працюють над з'ясуванням деталей. Глава уряду Андалусії Хуан Мануель Морено відвідав район і пообіцяв зловити причетних до підпалу.