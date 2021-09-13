У Київській області пройдуть антитерористичні навчання

З 14 по 16 вересня координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України в Києві та Київській області буде проводити тактико-спеціальні навчання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Заплановані заходи будуть проходити на території Білоцерківського і Обухівського районів Київської області. В кілька етапів силовики будуть відпрацьовувати протидію диверсійних проявів на військових об'єктах" , - повідомляє ГУ СБ України в м.Києві та Київській області.

Так, під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів і перевірка документів, що засвідчують особу, тому СБУ звертається до громадян з проханням мати їх при собі.

Всі дії будуть відбуватися в рамках чинного законодавства.

У заходах візьмуть участь підрозділи СБУ, Національної гвардії України, Національної поліції, Військової служби правопорядку України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, командування військової частини, представники органів влади та управління Київської області.

Попутно СБУ закликає громадян бути пильними. У разі виявлення підозрілих предметів або засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за телефоном "гарячої лінії" ГУ СБУ в Києві та Київській області (044) 253-06-71, або дзвонити на лінію 102.