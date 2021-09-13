Кияни зможуть слідкувати за транспортом у "Києві цифровому"

Кияни зможуть відслідковувати рух міського транспорту у смартфоні за допомогою сервісу "Київ цифровий", повідомляє Економічна правда.

"Подорожувати містом із Цифровим стане ще зручніше. Вже працюємо над новим сервісом – Рух транспорту. Міські автобуси, тролейбуси та трамваї будуть у вашому смартфоні".

Як анонсується на Facebook-сторінці "Київ цифровий", з новим сервісом можна буде переглядати маршрути та зупинки міського транспорту, дивитися за рухом транспорту на мапі, а також зберігати потрібні маршрути, щоб мати їх під рукою.

Спершу сервіс працюватиме у бета-версії – і його будуть удосконалювати та доповнювати за відгуками користувачів.

Поки що "Київ цифровий" працює над тестовою версією "Руху транспорту".