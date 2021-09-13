Лектини в продуктах: чи варто вірити жахливим чуткам
Лектини це рослинні білки, яким приписують жахливі властивості - аутоімунні захворювання, діабет, ожиріння, порушення всмоктування вітамінів і мінералів, повідомляє Доктор Петрик.
Лектини - це білки, які мають властивість приклеюватися до молекул цукрів і вуглеводів і, якщо грубо, то руйнувати все на своєму шляху. Наприклад, кишківник і його мікрофлору або, як варіант, може порушитися всмоктування мікронутрієнтів. Але це все станеться, якщо ви не будете контролювати таі перевищите норму споживання лектинів. А ось їх невеликі кількості в раціоні, навпаки, благотворно впливають на здоров'я.
Продукти багаті лектинів:
- бобові (сюди також відносяться горіхи кеш'ю і арахіс, соя і червона квасоля);
- кукурудза;
- зернові і цільнозернові;
- молочні продукти;
- картопля;
- томати;
- баклажани;
- гарбуз;
- ягоди годжі;
- солодкі перці;
- яйця;
- морепродукти;
- банан;
- грейпфрут;
- шоколад;
- кава.
Чи так це насправді і чи варто відмовлятися від продуктів, що містять лектини? Дивіться відео до кінця і все дізнаєтеся!