Лектини в продуктах: чи варто вірити жахливим чуткам

Лектини це рослинні білки, яким приписують жахливі властивості - аутоімунні захворювання, діабет, ожиріння, порушення всмоктування вітамінів і мінералів, повідомляє Доктор Петрик.

Лектини - це білки, які мають властивість приклеюватися до молекул цукрів і вуглеводів і, якщо грубо, то руйнувати все на своєму шляху. Наприклад, кишківник і його мікрофлору або, як варіант, може порушитися всмоктування мікронутрієнтів. Але це все станеться, якщо ви не будете контролювати таі перевищите норму споживання лектинів. А ось їх невеликі кількості в раціоні, навпаки, благотворно впливають на здоров'я.

Продукти багаті лектинів:

бобові (сюди також відносяться горіхи кеш'ю і арахіс, соя і червона квасоля);

кукурудза;

зернові і цільнозернові;

молочні продукти;

картопля;

томати;

баклажани;

гарбуз;

ягоди годжі;

солодкі перці;

яйця;

морепродукти;

банан;

грейпфрут;

шоколад;

кава.

Чи так це насправді і чи варто відмовлятися від продуктів, що містять лектини? Дивіться відео до кінця і все дізнаєтеся!