Лектини в продуктах: чи варто вірити жахливим чуткам

Лектини в продуктах: чи варто вірити жахливим чуткам

Лектини це рослинні білки, яким приписують жахливі властивості - аутоімунні захворювання, діабет, ожиріння, порушення всмоктування вітамінів і мінералів, повідомляє Доктор Петрик.

Лектини - це білки, які мають властивість приклеюватися до молекул цукрів і вуглеводів і, якщо грубо, то руйнувати все на своєму шляху. Наприклад, кишківник і його мікрофлору або, як варіант, може порушитися всмоктування мікронутрієнтів. Але це все станеться, якщо ви не будете контролювати таі перевищите норму споживання лектинів. А ось їх невеликі кількості в раціоні, навпаки, благотворно впливають на здоров'я.

Продукти багаті лектинів:

  • бобові (сюди також відносяться горіхи кеш'ю і арахіс, соя і червона квасоля);
  • кукурудза;
  • зернові і цільнозернові;
  • молочні продукти;
  • картопля;
  • томати;
  • баклажани;
  • гарбуз;
  • ягоди годжі;
  • солодкі перці;
  • яйця;
  • морепродукти;
  • банан;
  • грейпфрут;
  • шоколад;
  • кава.

Чи так це насправді і чи варто відмовлятися від продуктів, що містять лектини? Дивіться відео до кінця і все дізнаєтеся!

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