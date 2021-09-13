Даша Квіткова та Нікіта Добринін замилували новими фото з сином
Знаменита пара – Даша Квіткова та Нікіта Добринін 2 місяці тому стали батьками. Народився їхній довгоочікуваний синочок Лев. Зараз закохані більшість часу проводять з первістком й інколи тішать шанувальників його фотографіями, повідомляє 24 Канал.
Зіркові батьки якомога більше часу намагаються приділити малюкові. Вони радіють новим досягненням Лева та з захопленням спостерігають за тим, як він росте.
13 вересня Левові виповнюється 2 місяці. З цієї нагоди відомий татусь опублікував у своєму інстаграмі серію фото, де зображений з малюком і коханою. Нікіта тримав Лева на руках, а Даша ніжно обіймала найдорожчих чоловіків.
Даша Квіткова також поділилася радісною новиною з прихильниками. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала фото Лева, де показала, як він виріс від народження.
Даші Квіткова прокоментувала фото: "Сьогодні 2 місяці нашій найчарівнішій, характерній та найкращій людині. Неймовірне щастя були його батьками, він відкриває найпотаємніші кімнатки нашої душі та навчає заново жити. Я точно знаю, що найсолодші щічки дісталися мені. Дякую, що проживаєте з нами кожен день".