Даша Квіткова та Нікіта Добринін замилували новими фото з сином

Знаменита пара – Даша Квіткова та Нікіта Добринін 2 місяці тому стали батьками. Народився їхній довгоочікуваний синочок Лев. Зараз закохані більшість часу проводять з первістком й інколи тішать шанувальників його фотографіями, повідомляє 24 Канал.

Зіркові батьки якомога більше часу намагаються приділити малюкові. Вони радіють новим досягненням Лева та з захопленням спостерігають за тим, як він росте.

13 вересня Левові виповнюється 2 місяці. З цієї нагоди відомий татусь опублікував у своєму інстаграмі серію фото, де зображений з малюком і коханою. Нікіта тримав Лева на руках, а Даша ніжно обіймала найдорожчих чоловіків.

Фото з інстаграму Нікіти Добриніна

Фото з інстаграму Нікіти Добриніна

Даша Квіткова також поділилася радісною новиною з прихильниками. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала фото Лева, де показала, як він виріс від народження.

Фото з інстаграму Даші Квіткової