Дизайн спальні: що потрібно знати про оздоблювання

Ідеальна спальня та, в якій гармонійно поєднується практичність з естетикою. Краще відмовитися від зайвої екстравагантності. Стеля, підлога і стіни в спальні не повинні створювати тяжку обстановку, повідомляє Євген Плінський.

Особливість ремонту і обстановки спальні в дотриманні ідеального балансу. У такій кімнаті гарантований хороший відпочинок, міцний і здоровий сон.

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